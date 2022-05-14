Москва, , 14:23 — REGNUM Возможность перехода Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола не рассматривается. Об этом 14 мая заявил журналистам президент РФС Александр Дюков.

Александр Дюков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы такой вариант не рассматриваем. Мы являемся членами УЕФА, остаемся ими, было много слухов перед исполкомом и конференцией УЕФА относительно того, что УЕФА примет решение об исключении РФС», — сказал он.

Также Дюков подчеркнул, что такие сообщения являются ничем не обоснованными слухами и рассказал, что делегация РФС принимала участие в конгрессе УЕФА, а он участвовал в исполкоме.

«Такого вопроса в повестке не было. Так вопрос никто не ставит», — отметил президент РФС.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях. 2 мая УЕФА сообщил, что сборная России не примет участия в Лиге наций сезона-2022/23, а российские клубы — в еврокубках.