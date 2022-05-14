Москва, 14 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Возможность перехода Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола не рассматривается. Об этом 14 мая заявил журналистам президент РФС Александр Дюков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Дюков

«Мы такой вариант не рассматриваем. Мы являемся членами УЕФА, остаемся ими, было много слухов перед исполкомом и конференцией УЕФА относительно того, что УЕФА примет решение об исключении РФС», — сказал он.

Также Дюков подчеркнул, что такие сообщения являются ничем не обоснованными слухами и рассказал, что делегация РФС принимала участие в конгрессе УЕФА, а он участвовал в исполкоме.

«Такого вопроса в повестке не было. Так вопрос никто не ставит», — отметил президент РФС.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в соревнованиях. 2 мая УЕФА сообщил, что сборная России не примет участия в Лиге наций сезона-2022/23, а российские клубы — в еврокубках.