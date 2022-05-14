Краснодар, 14 мая, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Ещё 42 жителя Краснодарского края госпитализированы в коронавирусные стационары, данные за сутки опубликованы 14 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Сутками ранее, 13 мая, также сообщалось о госпитализации 42 пациентов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За минувшие сутки в Краснодарском крае за сутки выявили 120 случаев заражения коронавирусом, что на 86 случаев меньше, чем накануне.

По данным регионального оперштаба, в Краснодаре подтверждён 71 новый случай заражения, 20 в Новороссийске, семь — в Северском районе. В Сочи выявили пять новых ковид-пациентов.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 259 588 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 247 927 человек, спасти не удалось 10 890 жителей.

В ковид-стационарах на утро 14 мая остаются 413 человек, в тяжелом состоянии на ИВЛ 21 человек, на ЭКМО — один пациент.