Воронеж, , 14:17 — REGNUM В коронавирусные стационары Воронежской области доставили 36 новых пациентов, данные за сутки опубликованы 14 мая на сайте стопкоронавирус. рф. Накануне, 13 мая, сообщалось о госпитализации 46 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За сутки на территории региона подтвердили 177 новых случаев заражения коронавирусом — на шесть случаев больше, чем накануне. Выздоровели 358 человек, четверо скончались.

С начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 382 503 заболевших COVID-19, из них смогли справиться с инфекцией 371 802 человека. Скончались 8 268 ковид-пациента.