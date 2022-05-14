Берлин, , 14:14 — REGNUM Последствия продовольственной катастрофы, вызванной ситуацией на Украине, уже ощутимы. Об этом 14 мая по итогам встречи глав МИД стран G7 заявила немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.

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«Речь идет не о том, чтобы предотвратить катастрофу наступления голода через несколько месяцев. Влияние ощущаем уже сегодня, потому что и без … мы имеем невероятные проблемы с обеспечением всех людей, уже сейчас должны заглянуть в глаза голодной смерти», — отметила она.

Наилучшим путем решения проблемы была бы стабилизация ситуации на Украине, считает она.