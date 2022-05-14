14 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Светлана Шаповалова, , 15:04 — REGNUM Скандальное заявление главы МИД Германии Бербок о том, что из-за ситуации на Украине может наступить глобальный голод, развеселило соцсети. Люди не верят и недвусмысленно намекают, что виновников нужно искать в США. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Щепотка бедности

«Голод — это ваши западные проблемы!» — иронизирует Маргарита.

«Больше вывозите с Украины зерна для хозяев — и голод быстрее наступит», — советует К.

«Да ну! Вот это новость! Не только голод, а ещё и холод. Это она, видимо, осенью обобщит», — поправляет Юлия Бербок.

«Глобальный голод будет везде, кроме России. Сейчас рубль — самая растущая и стабильная валюта в мире. Европа терпит полный крах», — напоминает Александр.

«Дошик могу пожертвовать», — предлагает Виталий Анатольевич.

«Так пусть уже сейчас начинают меньше жрать», — предлагает Алёна европейцам.

«Вот и думайте, как вы дальше кукарекать будете», — обращается к немцам Загидат Исаева.

«Вот из-за ситуации в Ливии голода не наступило, и в Сирии тоже не наступило, и в Ираке не наступило. А вот из-за ситуации на Украине вдруг наступит», — замечает Д.

«Ну раз они «миром» величают только себя, им и грозит. Остальные понаблюдают за этим действом», — соглашается Иван.

Люк Филдес. Голодные и бездомные. 1874

«Третий всадник апокалипсиса. На вороном коне. Имя ему — Голод. Всё как по написанному», — замечает Олег.

«Как бы они из-за голода не ломанулись в Россию пожрать», — иронизирует Сергей Ш.

«Ну надо же. Какая «большая» страна Украина, весь мир снабжала продовольствием. Наверное немцы теперь голодать будут, последний кусок хлеба доедать. «Бог им подаст», — иронизирует Сергей.

«В смысле, голод? Украина что, весь мир кормила? Глупость какая. Россия поможет, расширяем посевные площади и научим гречу кушать», — написала Мила.

«Голода не будет, если ЕС откроет все свои границы и снимет дурацкие ограничения, в России рекордный урожай, накормим всех», — соглашается Александр.

«Сами заварили эту кашу, подначивая Украину… Теперь гейропа — хлебайте это дерьмо под названием голод… А Россия выживет!» — считает Михаил Васильев.

«Ну, как говорится, прочувствуйте 900 дней блокады Ленинграда на своей шкуре. Вам же смешно было, когда о геноциде говорили. И когда памятники оскверняли. Сейчас мы посмеемся», — напомнила Светлана.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что из-за ситуации на Украине планете грозит наступление глобального голода, заявила 14 мая глава МИД Германии Анналена Бербок.

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