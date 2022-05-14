Москва, 14 мая, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Санкции правительства США в отношении России начали сказываться на проекте Международной космической станции, заявила член Консультативной группы по аэрокосмической безопасности (ASAP) Сьюзен Хелмс. Об этом сообщает портал SpaceNews.

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Сьюзен Хелмс является бывшим астронавтом Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). В настоящее время она входит в консультативную группу, которая обеспечивает работу МКС.

Хелмс рассказала, что международное партнёрство по МКС продолжается без серьёзных сбоев. При этом последствия экономических санкций против России сказываются и на этом проекте.

«Геополитические санкции, которые были наложены на Россию в последние несколько месяцев, создали среду, в которой становятся очевидными некоторые административные трудности», — подчеркнула бывший астронавт NASA.

Среди этих проблем она выделила сокращение международных поездок. Также Хелмс отметила отъезд некоторых сотрудников NASA из России, что привело к более жёсткому управлению персоналом.

Экс-астронавт добавила, что консультативная группа поддерживает программу обмена местами на российских и американских пилотируемых кораблях. Реализация этого проекта должна позволить снизить риски для членов экипажа станции при отказе какой-либо системы.