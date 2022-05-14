Луганск, 14 мая 2022, 14:12 — REGNUM Военная комендатура НМ ЛНР приступила к патрулированию освобожденного от ВСУ населенного пункта Попасная.
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«Мы начали работу в Попасной. Осматриваем территории и выявляем места, где остались местные жители, развозим им хлеб, продукты», — отметил представитель военной комендатуры.
8 мая было заявлено, что город Попасная полностью перешел под контроль войск РФ.