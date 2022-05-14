Минск, 14 мая, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Учебный сбор территориальных войск проводится Вооруженными силами Белоруссии. Об этом 14 мая сообщает белорусский телеканал СТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Отмечается, что в данный момент практические занятия начались у военнообязанных Минского района, при этом проверка войск ведется в условиях, максимально приближенных к реальным, и главное внимание уделяется боевой подготовке.

«Военнообязанные выехали на полигоны, где повышают оружейные навыки. В программе — контрольные стрельбы из пистолета и автомата, а также метание гранат. В ходе сбора сформирован отдельный стрелковый батальон, проводится боевое слаживание», — говорится в сообщении.

Также командир отдельного стрелкового батальона Дмитрий Вовк рассказал, что возглавляемое им подразделение уже прошло занятие по огневой подготовке, изучило оружие, а также прошло занятия по инженерной подготовке, химической и биологической защите, занятия по тактико-специальной подготовке и по выполнению задач территориальной обороны.

«Прошла одиночная подготовка слаживания взводов, рот, в дальнейшем — батальонов. Будем заниматься практической работой по выполнению задач», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что лидер Белоруссии Александр Лукашенко проведет двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Москву на саммит ОДКБ 16 мая.