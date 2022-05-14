Брюссель, 14 мая, 2022, 14:08 — ИА Регнум. Страны G7 пообещали расширить санкции на сектора, от которых зависит РФ. Об этом 14 мая говорится в заявлении государств, передает «Франс Пресс».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

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«Мы подтверждаем решимость дальше усиливать экономическое и политическое давление на РФ», — отмечается в сообщении.

Лидеры стран обещают «расширить санкционные меры, чтобы включить сектора, от которых РФ имеет особую зависимость».