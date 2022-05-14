Белгород, 14 мая 2022, 14:05 — REGNUM Информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей приграничных районов Белгородской области опровергли в ГУ МЧС по региону 14 мая.
Ранее жителям Белгородской области с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами РФ, начали поступать звонки: неизвестные, представляясь сотрудниками МЧС, сообщали о о том, что с 15 мая якобы готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов.
В ведомстве напомнили, что доверять следует лишь официальной информации региональных и федеральных органов власти.
Отметим, что с конца февраля белгородцы многократно становились объектами атаки распространителей фейков.