Белгород, 14 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Информацию о якобы готовящейся эвакуации жителей приграничных районов Белгородской области опровергли в ГУ МЧС по региону 14 мая.

Фейк

Ранее жителям Белгородской области с неизвестных номеров, зарегистрированных за пределами РФ, начали поступать звонки: неизвестные, представляясь сотрудниками МЧС, сообщали о о том, что с 15 мая якобы готовится эвакуация жителей приграничных населенных пунктов.

«Главное управление МЧС России по Белгородской области сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком! Ее цель — посеять панику среди населения», — подчеркнули в ГУ МЧС.

В ведомстве напомнили, что доверять следует лишь официальной информации региональных и федеральных органов власти.

Отметим, что с конца февраля белгородцы многократно становились объектами атаки распространителей фейков.