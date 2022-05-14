Киев, 14 мая, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Запасов бензина на Украине осталось максимум на 5 дней, сообщает 14 мая «Укравтопром» со ссылкой на министра экономики страны Юлии Свириденко.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

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«Украина имеет запасов бензинов на 5 дней, а по дизтопливу данный показатель составляет 3 дня. При нормальной бизнес-модели операторов эти запасы должны составлять 15 дней минимум», — пояснила она.

Будущие запасы топлива удастся обеспечить новыми способами, добавила она. Так, проведены переговоры со странами ЕС, чтобы их порты принимали танкеры с нефтепродуктами для Украины.

Также планируется увеличить речные перевозки топлива по Дунаю, и обеспечить прокачку нефтепродуктов по трубопроводам из Венгрии.