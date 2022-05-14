Москва, , 13:59 — REGNUM Мосбиржа рассматривает возможность расширения списка валют, доступных для торгов. Об этом 14 мая передает РБК со ссылкой на источники.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Речь идет в том числе о дирхаме — денежной единице ОАЭ. На фоне западных санкций представители данной страны проявляют заинтересованность в российском бизнесе. Но торги парой дирхам — рубль на отечественных биржах пока не идут.

Также обсуждается запуск торгов армянским драмом и узбекским сумом.

В данный момент обменять рубль на Мосбирже можно на 10 валют: евро, доллар США, британский фунт, японскую иену, китайский юань, турецкую лиру, белорусский рубль гонконгский доллар, казахский тенге, швейцарский франк.