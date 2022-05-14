Симферополь, 14 мая, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В стационары Республики Крым доставили 13 пациентов с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликовал 14 мая региональный оперативный штаб. Накануне, 13 мая, сообщалось о восьми новых госпитализированных жителях.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе подтверждено 47 новых случаев заражения коронавирусом, что на 14 случаев больше, чем накануне. Выписан с выздоровлением ещё 71 пациент. Подтверждена смерть от COVID-19 одного нового пациента.

С начала пандемии в Крыму зарегистрировано 182 385 случаев заражения коронавирусом, в больницы попали 58 651 человек. Выздоровели за весь период 175 044 человека. Скончались 5 262 ковид-пациента.