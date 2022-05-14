Калининград, , 13:52 — REGNUM В рамках плановых полетов истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота провели тренировку по перехвату самолетов условного противника в Калининградской области. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе Балтфлота.

Следите за развитием событий в трансляции: «Сражаемся на своей земле: спецоперация России продолжается — трансляция»

«В рамках плановых полетов летчики Су-27 авиасоединения морской авиации Балтфлота провели тренировку, в ходе которой отработали элементы воздушного боя с условным противником, а также условное применение авиасредств поражения. По замыслу тренировки, самолеты условного противника нарушили госграницу РФ и предприняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам в Калининградской области», — отмечается в сообщении.

После сигнала о вторжении неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство РФ истребители вылетели на перехват, идентифицировали самолеты условного противника, и «уничтожили» их условном воздушном бою.

Экипажи отработали ускоренную подготовку машин к вылету, и отработали условные пуски ракет по целям в воздухе.

В тренировке приняли участие более 10 экипажей истребителей.