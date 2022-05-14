В Севастополе за сутки госпитализировали 17 ковид-пациентов
Севастополь, 14 мая, 2022, 13:52 — ИА Регнум. В Севастополе в ковидн-стационары попали ещё 17 человек, данные за сутки опубликованы департаментом здравоохранения города 14 мая. Накануне, 13 мая, сообщалось о 30 госпитализированных жителях.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Выписаны с выздоровлением после COVID-19 ещё 29 человек. В больницах остаются 157 пациентов, 30 коек — свободны.
За сутки в регионе подтвердили 39 новых случаев заболевания COVID-19, это на 18 случаев больше, чем накануне. Случаев смерти от COVID-19 не зарегистрировано.
Всего с начала пандемии в Севастополе официально подтверждено 83 887 случая заражения коронавирусом, выздоровели 81 289 человек, умерли 2 348 севастопольцев.