14 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили новость о задержании в Риге депутата Европарламента Татьяны Жданок, принявшей участие в митинге против сноса памятника Освободителям.

Анна Царькова, , 14:25 — REGNUM Рижские власти сочли действия депутата Европарламента Татьяны Жданок, принявшей участие в митинге против сноса памятника Освободителям, поводом к задержанию. Митинг проходил на фоне обсуждения в думе Риги сноса советского памятника. Жданок задержала полиция латвийской столицы.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Читайте также: Татьяну Жданок задержали за участие в митинге против сноса памятника в Риге

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Партия сказала «надо» забыть историю, а несогласных растоптать. Надеюсь, что сейчас все увидят, что политика — это не про народ, а про власть», — написал Кирилл И.

«Вот так выглядит демократия и свобода слова в Европе», — отреагировал J.

«Но ЕС, конечно, снова не обратит никакого внимания на диктатуру фашистов в Латвии», — добавила Юлия.

«Она нормальная! Самый адекватный человек в Латвии», — написала в адрес задержанного депутата «VлюбленнаяВVОлZскиеБерега».

Татьяна Жданок European Free Alliance

«Там нельзя быть такой», — ответила ей («VлюбленнаяВVОлZскиеБерега») Anastasia B.

«В Европарламенте оказался нормальный депутат», — пишет Денис Андреевич.

«Ну вот и повод найден. Ловля на памятник началась», — отреагировал Vitalik.

«Демократия со свастикой на рукаве», — прокомментировала «произошедшее».

«А как же неприкосновенность? А забыл, это другое», — с сарказмом отметил GTS.

«Потом верещат: а нас за что?..» — добавила Анна.

«Бедная женщина! В какие только передряги не попадала из-за своей позиции… Ну, а власти Латвии — прямо образец «демократии»!..» — отреагировала одна из участниц обсуждения.

«Т. е. нацисты уже даже не скрываются, а напрямую по методичке действуют?» — задумалась Helga S.

«По ходу в Латвии что-то намечается», — предположила Елена.

«Оккупация в Латвии! Самая настоящая», — считает «Березка».

«Демократия, она такая. Одно радует, что теперь, когда маски сброшены, многонациональный народ России утратил последние иллюзии насчёт западных ценностей, демократии, якобы высокой степени защиты прав человека, якобы высокого уровня жизни и всяческих прочих проявлений «превосходства» западного либерала над русским ватником. На фоне происходящего называться ватником — высокая честь. Поздравляю, товарищи! Смотрим кино дальше», — отреагировала Tata.

«Позорище латышским правителям — это фашисты в худшем варианте», — добавила Наталья.

«Где же депутатская неприкосновенность? Или её нет в «свободной» Латвии?» — спросила Ekaterina D.

«Латвия следующая в списке на денацификацию!» — написал Виктор П.

«Прибалты давно уже не прячут свой нацизм, просто они имеют ничтожный вес в геополитике и поэтому не опасны, как та же бывшая УССР», — считает Евгений К.

«Вчера полицаи Латвии за возложение цветов к памятнику «Освободителям Риги от нацизма» арестовали евродепутата Татьяну Жданок. Когда полицаи поняли, что грозит международный скандал, Татьяну Аркадьевну выпустили, дабы избежать последствий. Уровень агрессии, русофобии и репрессий в прибалтийских странах свидетельствует про постепенное возвращение Европы к тоталитаризму, при котором оскал пещерного национализма скрывается за фасадом пустых слов про «общечеловеческие ценности и права человека», — прокомментировал произошедшее в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

Читайте также: Татьяна Жданок прокомментировала своё задержание полицией Латвии