Москва, , 15:47 — REGNUM Известный продюсер Иосиф Пригожин решил поддержать певицу Таисию Повалий, столкнувшуюся с критикой на Украине из-за российского концерта. Об этом пишет портал «Центральная служба новостей» 14 мая.

Иосиф Пригожин Yv3010

«Артист не может без песни, и он поет для людей вне зависимости от вероисповедания и национальности», — заявил продюсер. Помимо этого, Пригожин отметил, что исполнительница во время своего выступления не призывала никого ни к каким действиям, а лишь выполняла свою работу.

Ранее музыкант Денис Повалий, являющийся сыном Таисии Повалий, публично отрёкся от матери. По словам артиста, позиция певицы является «отдельной историей», к которой он не имеет отношения.

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