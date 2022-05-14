Орел, , 13:47 — REGNUM Более 30 населённых пунктов остаются без электроснабжения в Орловской области после урагана 12 мая. Об этом 14 мая сообщил в телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.

Ураган Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Продолжаем вести активную работу по борьбе с последствиями разрушительного урагана, обрушившегося на Орловщину 12 мая», — написал губернатор.

Он уточнил, что работа ведётся непрерывно — на данный момент восстановлены все коммуникации и подъездные пути.

«В большей части населённых пунктов восстановлено электроснабжение. На утро сегодняшнего дня осталось 34 населённых пункта, в которых электроэнергия еще не восстановлена, но конца дня энергетики устранят эту проблему», — уточнил Клычков.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный ураган обрушился на ряд российских регионов 12–13 мая. Наиболее разрушительные последствия зафиксированы в Курской, Брянской и Орловской областях. 13 мая ураган прошёл по Москве.