Орел, 14 мая 2022, 13:47 — REGNUM Более 30 населённых пунктов остаются без электроснабжения в Орловской области после урагана 12 мая. Об этом 14 мая сообщил в телеграм-канале губернатор Андрей Клычков.
Он уточнил, что работа ведётся непрерывно — на данный момент восстановлены все коммуникации и подъездные пути.
Как сообщало ИА REGNUM, мощный ураган обрушился на ряд российских регионов 12–13 мая. Наиболее разрушительные последствия зафиксированы в Курской, Брянской и Орловской областях. 13 мая ураган прошёл по Москве.