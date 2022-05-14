Москва, , 13:42 — REGNUM Сверхбыстрая одновитковая схема полёта к Международной космической станции будет отработана на грузовом корабле «Прогресс» осенью 2022 года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Грузовой корабль «Прогресс МС-08»

Рогозин рассказал, что одновитковая схема позволит сократить время полёта к орбитальной станции до двух часов. Первоначально эта схема полётов будет отработана на грузовых кораблях серии «Прогресс», потом её можно будет применять и при полётах пилотируемых «Союзов».

«Если мы отработаем эту одновитковую схему, то наш корабль «Союз МС» получит ещё одно колоссальное преимущество. То есть увеличится отрыв от американских пилотируемых кораблей», — подчеркнул глава Роскосмоса.

Среди уже применяемых схем полёта самой быстрой является двухвитковая. Она впервые была испытана в июле 2018 года в ходе полёта грузового корабля «Прогресс МС-09». Тогда кораблю потребовалось 3 часа 40 минут, чтобы достичь орбитальной станции.

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