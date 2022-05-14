Абу-Даби, , 13:37 — REGNUM Новым президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) верховным федеральным советом страны избран наследный принца столичного региона Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заида Аль Нахайян. Об этом 14 мая сообщает местное информационное агентство WAM.

Мухаммад ибн Заид ибн Султан Аль Нахайян Palacio do Planalto

Уточняется, что наследный принц был единогласно избран федеральным советом во главе с вице-президентом и премьер-министром, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. При этом в данный момент последний является временно исполняющим обязанности президента ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян ушел из жизни в возрасте 73 лет.