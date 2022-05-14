Абу-Даби, 14 мая 2022, 13:37 — REGNUM Новым президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) верховным федеральным советом страны избран наследный принца столичного региона Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заида Аль Нахайян. Об этом 14 мая сообщает местное информационное агентство WAM.
Уточняется, что наследный принц был единогласно избран федеральным советом во главе с вице-президентом и премьер-министром, правителем эмирата Дубай шейхом Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом. При этом в данный момент последний является временно исполняющим обязанности президента ОАЭ.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян ушел из жизни в возрасте 73 лет.