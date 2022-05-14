Вашингтон, , 15:46 — REGNUM В США скончался рэп-исполнитель Lil Keed (Ракхид Джевон Рендер). Об этом сообщил портал Tone Deaf 14 мая.

Lil Keed Кадр из интервью для Montreality

Причина смерти в настоящее время не уточняется, однако гибель музыканта уже подтвердил его родной брат. Артисту было 24 года.

Напомним, что Lil Keed начал музыкальную деятельность в 2018 году. За свою карьеру рэпер успел выпустить два студийных альбома и стать одним из ведущих представителей лейбла YSL.

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