Рэпер Lil Keed умер в возрасте 24 лет
Вашингтон, 14 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В США скончался рэп-исполнитель Lil Keed (Ракхид Джевон Рендер). Об этом сообщил портал Tone Deaf 14 мая.
Кадр из интервью для Montreality
Lil Keed
Причина смерти в настоящее время не уточняется, однако гибель музыканта уже подтвердил его родной брат. Артисту было 24 года.
Напомним, что Lil Keed начал музыкальную деятельность в 2018 году. За свою карьеру рэпер успел выпустить два студийных альбома и стать одним из ведущих представителей лейбла YSL.