Вашингтон, 14 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В США скончался рэп-исполнитель Lil Keed (Ракхид Джевон Рендер). Об этом сообщил портал Tone Deaf 14 мая.

Кадр из интервью для Montreality Lil Keed

Причина смерти в настоящее время не уточняется, однако гибель музыканта уже подтвердил его родной брат. Артисту было 24 года.

Напомним, что Lil Keed начал музыкальную деятельность в 2018 году. За свою карьеру рэпер успел выпустить два студийных альбома и стать одним из ведущих представителей лейбла YSL.