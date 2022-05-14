Воронеж, 14 мая 2022, 13:31 — REGNUM Открытие отреставрированного фельдшерского дома — корпуса дворцового комплекса Ольденбургских состоялось 13 мая в Рамонском районе Воронежской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фельдшерский дом является единственным сохранившимся зданием из больничного комплекса имения «Рамонь». В 2019 году объект передан историко-культурному центру «Дворцовый комплекс Ольденбургских». Реставрация объекта началась летом 2021 года.
В отреставрированном здании планируется создать постоянную экспозицию «Будни и праздники Рамони глазами великой княгини Ольги Александровны».