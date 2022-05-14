Лондон, , 13:25 — REGNUM Великобритания не стремится «сменить режим» в РФ за счет введения большего числа санкций. Об этом 14 мая заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает Daily Express.

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«Мы не стремимся к смене режима в Москве. Но позвольте быть откровенной: ослабленная РФ — следствие решения Путина начать необоснованную спецоперацию. Мы хотим окончательного прекращения конфликта со скованной Россией», — сказала министр.

Также Лондон и его союзники начнут восстанавливать Украину после завершения спецоперации, добавила она. Помимо этого Лондон будет оказывать «фискальную поддержку» властям Киева, которым необходимы большие ресурсы для сопротивления спецоперации РФ.

По словам главы британского МИД, Лондон и его партнеры обеспечат Киев необходимым вооружением и боевой техникой.

«Мы должны … увеличивать давление, пока войска Путина остаются на Украине», — добавила она.