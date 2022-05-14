Симферополь, 14 мая, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов смягчил действующие в регионе ограничения из-за пандемии коронавируса. 13 мая он подписал изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», сообщили в пресс-службе главы региона.

Rk.gov.ru Глава Республики Крым Сергей Аксёнов

В частности, теперь разрешен выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций.

Глава Крыма также поручил министерству труда и социальной защиты Республики Крым обеспечить работу государственных стационарных организаций социального обслуживания в штатном режиме работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму в последние недели резко снизилась заболеваемость COVID-19. Однако масочный режим в регионе, по заявлению руководителя Управления Роспотребнадзора, республиканские власти отменить не могут, это решение находится в ведении федеральных властей.