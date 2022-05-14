Белгород, 14 мая 2022, 13:19 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии жителей села Солохи, получивших ранения при обстреле со стороны Украины. 14 мая он проведал раненых в больнице.
Он уточнил, что, по данным врачей, раны контузионные и будут долго заживать. Летом юноша отправится на восстановление в санаторий.
Также после обстрела в больницу поступили пять взрослых мужчин. Трое выписаны на амбулаторное лечение. В стационаре остаются двое пострадавших.
Как сообщало ИА REGNUM, белгородское приграничное село Солохи было обстреляно ВСУ 11 мая из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Один мирный житель, 18-летний юноша, погиб, восемь получили ранения. СК возбудил уголовное дело.