Белгород, , 13:19 — REGNUM Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о состоянии жителей села Солохи, получивших ранения при обстреле со стороны Украины. 14 мая он проведал раненых в больнице.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

«Очень сильно переживал за Никиту, парню 14 лет. Но врачи сделали все возможное и невозможное, чтобы его спасти. Сегодня, сидя в палате, он улыбается. Сдержанно. По-мужски. Говорит, уже небольно. Второй мальчишка тоже идёт на поправку», — написал в телеграм-канале Гладков.

Он уточнил, что, по данным врачей, раны контузионные и будут долго заживать. Летом юноша отправится на восстановление в санаторий.

Также после обстрела в больницу поступили пять взрослых мужчин. Трое выписаны на амбулаторное лечение. В стационаре остаются двое пострадавших.

«Их состояние стабильное. Но ранения тяжёлые, поэтому восстановление займёт от полутора месяцев. Оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме. Всем раненым предоставим возможность оздоровиться в санаториях по назначению врача», — уточнил Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, белгородское приграничное село Солохи было обстреляно ВСУ 11 мая из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Один мирный житель, 18-летний юноша, погиб, восемь получили ранения. СК возбудил уголовное дело.