Красногорск, , 13:16 — REGNUM В Мытищах (Московская область) мужчина расстрелял родственника у детской площадки на ул. Стрелковая, передает 14 мая Telegram-канал «Интересная Москва».

Стрелявшего зовут Мамука Чхапелия, ранее он был судим.

Чхапелия утром приехал к дому супруги, несколько часов провел в машине, припаркованной у детской площадки.

В 11:00 мск жена Чхапелии вышла из подъезда вместе с двумя мужчинами. Ее супруг выскочил из авто и начал стрелять из травматического оружия. Пуля попала одного из спутников его супруги, оказавшегося ее братом.

Чхапелия скрылся с места ЧП. Пострадавший госпитализирован.