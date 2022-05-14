Анкара, 14 мая, 2022, 13:14 — ИА Регнум. На пост президента Международной ассоциации бокса (IBA) по итогам внеочередного конгресса IBA в Стамбуле переизбран Умар Кремлев. Об этом 14 мая сообщили в пресс-службе организации.

Rusboxing Умар Кремлёв

«Умар Кремлев избран президентом IBA. Так как он был единственным кандидатом, голосование не проводилось», — приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

При этом помимо Кремлева кандидатом на этот пост должен был стать Борис ван дер Фёрст из Нидерландов, однако он, а также четыре претендента на должность независимых членов совета директоров IBA, были отстранены от выборов, так как, по сообщению пресс-службы IBA, не соблюдали необходимые требования и работали в другой международной боксерской организации.

Отметим, Умар Кремлев находится на посту IBA (ранее — AIBA) с 2020 года и в период с 2017 по 2021 год находился на посту генерального секретаря Федерации бокса России.