Бухарест, 14 мая, 2022, 13:13 — ИА Регнум. Посольство Румынии в Киеве возобновило работу. Об этом 14 мая сообщил румынский министр иностранных дел Богдан Ауреску.

Nicolas Raymond Флаг Румынии

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«Начиная с сегодняшнего дня, посольство Румынии в Киеве вернулось к работе. Румыния поддерживает своего партнера Украину», — отмечается в сообщении.

12 февраля власти Румынии эвакуировали из Киева часть сотрудников дипмиссии, 26 февраля приостановили работу посольства на Украине.