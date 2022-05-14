Томск, 14 мая, 2022, 13:09 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлено 57 новых случаев заражения коронавирусом, 25 из которых госпитализировали в ковидные стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 130 732.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 128 509 человек, в том числе 51 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 834 пациентов.