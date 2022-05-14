Ростов-на-Дону, , 13:08 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли два человека, ещё двое пострадали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России 14 мая.

Уголовное дело

По версии следствия, в ночь на 13 мая нетрезвый водитель Volkswagen Passat на проспекте Победа не справился с управлением, выехал на встречную полосу, съехал с проезжей части и врезался в столб. В результате столкновения один из пассажиров от полученных травм погиб на месте происшествия, ещё один пассажир скончался в больнице. Водитель и ещё один пассажир иномарки с травмами были госпитализированы.

Водитель задержан. За нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 43-летнему шахтинцу грозит до 15 лет лишения свободы.

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