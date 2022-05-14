Красногорск, , 13:08 — REGNUM Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы — 58-летний Игорь Бакай — задержан в Московской области, передает «Комсомольская правда».

Бакай находился в автомобиле, который сотрудники ДПС остановили для проверки документов на Красногорском шоссе.

«На 6 км Красногорского шоссе задержан гражданин, который находится в федеральном розыске МВД и Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Задержанный помещен под арест», — отмечается в сообщении.

Бакай занимал пост главы госуправления делами Украины в 2003—2004 годах и был советником президента Кучмы.

Уголовное дело против Бакая в Молдавии было возбуждено в 2018 г.