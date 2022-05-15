Тбилиси, 15 мая 2022, 13:31 — REGNUM Важность отношений России с Грузией, возможно, является причиной того, что Южная Осетия пока не включена в состав РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
«Важным моментом является позиция Грузии. Потому что Грузия не вводит санкции против России, не наращивает присутствие НАТО на своей территории, хотя она не изменяет курс на вступление в альянс. Грузия сейчас пытается несколько дистанцироваться от общего русофобского курса Запада, хотя на словах, в общем-то, она его поддерживает. Может быть и с этим связано нежелание России сейчас принимать Южную Осетию в свой состав», — сказал эксперт.
Напомним, что грузинское правительство, несмотря на сильнейшее давление оппозиции, не присоединилось к западным антироссийским санкциям.