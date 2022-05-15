Тбилиси, 15 мая, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Важность отношений России с Грузией, возможно, является причиной того, что Южная Осетия пока не включена в состав РФ. Об этом корреспондентуИА REGNUM 13 мая заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМОМихаил Александров.

Дмитрий-5-Аверин Грузия, Абхазия и Южная Осетия

«Важным моментом является позиция Грузии. Потому что Грузия не вводит санкции против России, не наращивает присутствие НАТО на своей территории, хотя она не изменяет курс на вступление в альянс. Грузия сейчас пытается несколько дистанцироваться от общего русофобского курса Запада, хотя на словах, в общем-то, она его поддерживает. Может быть и с этим связано нежелание России сейчас принимать Южную Осетию в свой состав», — сказал эксперт.

Напомним, что грузинское правительство, несмотря на сильнейшее давление оппозиции, не присоединилось к западным антироссийским санкциям.