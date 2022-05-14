Симферополь, , 13:06 — REGNUM Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в 2021 году получил доход в 3,2 млн рублей, сведения о доходах опубликованы 14 мая на сайте правительства региона. За год доходы главы региона снизились на 200 тысяч рублей.

Сергей Аксёнов Government.ru

Глава региона, как и годом ранее, не имеет в личной собственности ни недвижимости, ни автомобиля. В пользовании Аксёнова — земельный участок и жилой дом площадью 557 квадратных метров.

Как и в 2020-м году, главу Крыма по доходам значительно обогнала его супруга — в 2021 году она получила 31,7 млн рублей, это более чем на 8 млн превышает её доход годом ранее. Супруга главы Республики имеет в собственности восемь нежилых помещений, нежилое здание. Она владеет автомобилем BMW 750 LI XDrive.

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