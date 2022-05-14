Орел, , 12:57 — REGNUM Сотрудник полиции задержан по подозрению в получении взятки в Орловской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 14 мая старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин. В отношении правоохранителя по материалам оперативной деятельности УМВД России по Орловской области возбуждено уголовное дело.

Взятка Дарья Антонова © ИА REGNUM

В совершении преступления заподозрили инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОМВД России по Покровскому району. Как полагает следствие, 13 мая 2022 года он получил от жителя посёлка Покровское 60 тысяч рублей за освобождение от административной ответственности за ДТП.

Подозреваемый задержан, в отношении него проводятся необходимые следственные действия.