Орел, 14 мая, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Сотрудник полиции задержан по подозрению в получении взятки в Орловской области, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 14 мая старший помощник руководителя СУ СКР по региону Александр Коргин. В отношении правоохранителя по материалам оперативной деятельности УМВД России по Орловской области возбуждено уголовное дело.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

В совершении преступления заподозрили инспектора по пропаганде безопасности дорожного движения ОМВД России по Покровскому району. Как полагает следствие, 13 мая 2022 года он получил от жителя посёлка Покровское 60 тысяч рублей за освобождение от административной ответственности за ДТП.

Подозреваемый задержан, в отношении него проводятся необходимые следственные действия.

«Факт получения незаконного денежного вознаграждения сотрудником ОГИБДД ОМВД России по Покровскому району выявили сотрудники ОРЧ СБ совместно с коллегами из контрольно-профилактического отдела УГИБДД регионального УМВД. По данному факту руководством УМВД России по Орловской области назначена служебная проверка. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и понесёт ответственность в соответствии с законодательством. К строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены и его непосредственные руководители», — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Орловской области.