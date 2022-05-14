14 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что Киев никогда не признает Крым российской территорией, а также не признает «автономию» Донбасса.

Мирослава Романенко, , 13:58 — REGNUM Киев никогда не признает Крым российской территорией. Об этом 13 мая заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью RAI 1.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Отвечая на вопрос, согласится ли Киев ради прекращения спецоперации ВС РФ на Украине признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик, Зеленский сказал, что такого никогда не будет: «Мы никогда не признаем их автономию».

Заявление Зеленского обсудили в мессенджере Telegram.

«Собака лает, караван идет. Клоун может говорить, что угодно», — отреагировал Андрей Ч.

«Никогда не говори «никогда», — добавила одна из участниц обсуждения.

«А Украина вообще будет?» — поинтересовалась Лейсан.

«Скоро вас самих может не быть как государства», — также согласился Артур.

«Интересно, какую Украину имел в виду Зеленский, которая там что-то не признает? Скорее Украина в составе России не признает Зеленского и всю бандеровскую шоблу», — отреагировал Andrey K.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это его проблемы. Пусть не признаёт. Главное, люди признают!» — отметила Elena.

«Украина никогда не будет частью Украины», — с сарказмом добавил «АА».

"Ну так когда вся Украина войдёт в состав России, то все территории воссоединятся», — прокомментировала заявление Зеленского Злата В.

«Пора бы донести Украине, что такая страна не существует!» — призвал Игорь С.

«Кто-нибудь скажите Зеленскому, что уже несколько областей стали не украинскими», — с сарказмом призвал Сергей К.

«Да не очень-то и надо ваши признания… Обойдемся…» — написала Наталья.

«У него что, биполярное расстройство? То он проводит переговоры в своей голове с Россией, то он мечтает ничего не признавать», — недоумевает Василиса.

«А кто его спрашивает?» — поинтересовалась Марина К.

«Мне кажется, весьма скоро его слова перестанут иметь значение», — отметила Ольга.

«И какие могут быть переговоры?..» — не понимает Сергей.

«Полякам это скоро будете говорить», — добавил Antonimo.

«Украина может рассматриваться только историками и в прошедшем времени. Не будет больше такого государства. Точка!!!» — написал Dok.

«Я удивлен, какая автономия у признанных самостоятельных республик? Вопрос в том, признают ли республики автономию Украины?» — задался вопросом Алекс К.

«Владимир Зеленский заявил, что никогда не признает Крым частью РФ и автономию ЛДНР. Пока у президента есть возможность говорить, пусть говорит всё, что хочет. Это не имеет особого значения. Недолго осталось», — подытожил автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».