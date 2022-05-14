Абу-Даби, 14 мая 2022, 12:52 — REGNUM Новым президентом ОАЭ избран наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Об этом 14 мая передает WAM.
Высший федеральный совет ОАЭ избрал новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна 14 мая.
13 мая после продолжительной болезни в возрасте 73 лет скончался второй президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян.
На ближайшие 40 дней в ОАЭ объявлен траур.
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