Абу-Даби, 14 мая, 2022, 12:52 — ИА Регнум. Новым президентом ОАЭ избран наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Об этом 14 мая передает WAM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ОАЭ

Высший федеральный совет ОАЭ избрал новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна 14 мая.

13 мая после продолжительной болезни в возрасте 73 лет скончался второй президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян.

На ближайшие 40 дней в ОАЭ объявлен траур.