Севастополь, 14 мая, 2022, 12:51 — ИА Регнум. Пляжи Севастополя активно готовят к приближающемуся купальному сезону, сообщили в департаменте городского хозяйства. 13 мая директор департамента Евгений Горлов осмотрел два городских пляжа «Солдатский» и «Песочный». Он отметил активную работу операторов этих пляжей.

Александр Полегенько ИА REGNUM Пляж Победы в Севастополе

«По итогам купального сезона этого года будет сделан итоговый срез по работе операторов. Такое решение было принято комиссией по благоустройству и подготовке к купальному сезону пляжей города — даём возможность операторам пляжей привести территории в надлежащее состояние. Кто не справится — будет принято соответствующее решение в рамках закона», — сказал Евгений Горлов.

Всего в Севастополе к купальному сезону будет открыто 29 пляжей. Мониторинг их готовности власти намерены проводить ежедневно.