Красноярск, 14 мая, 2022, 12:42 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом. При этом в ковид-стационары госпитализировано 75 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 364 956.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 352 759 человек, в том числе 45 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 10 806 больных.