Лондон, , 12:41 — REGNUM Еще два случая заражения человека оспой обезьян (редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми) зафиксировали в Великобритании. Об этом 14 мая сообщает агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

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«В Лондоне у двух человек диагностирована оспа обезьян, подтверждает UKHSA. Эти пациенты живут вместе в одном доме. Они не связаны с предыдущим подтвержденным случаем. Где и как они заразились, остается предметом расследования», — отмечается в сообщении.

Один из зараженных пациентов сейчас получает медпомощь в отделении инфекционных заболеваний одной из лондонских больниц, второй — изолирован и не требует стационарного лечения.

7 мая британские медики сообщили о первом случае заболевания в Англии.