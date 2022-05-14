14 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Соцсети высмеяли слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что санкции против России могут быть отменены только в том случае, если она заключит соглашение с Украиной. Люди призывают не снимать санкции вообще.

Светлана Шаповалова, , 15:34 — REGNUM Слова канцлера Германии Олафа Шольца о том, что санкции против России могут быть отменены только в том случае, если она заключит соглашение с Украиной, спровоцировали шквал критики в интернет-сообществе. Люди считают, что от санкций Россия только выиграла и снимать их не следует. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные комментарии.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Германия, помня ее фашистское прошлое, должна молчать в тряпочку и ждать, когда Россия закончит спецоперацию по уничтожению современных нациков», — считает Игорь Рогатин.

«Безоговорочная капитуляция киевской фашистской хунты — это тоже мирное соглашение», — считает Михаил.

«Ну уж нет, господин Шольц! Ввели санкции, исполняйте до конца! Вы же хотите посмотреть результат санкций, когда вас будет вешать свой народ!» — призывает канцлера Виктор Алексеев.

Олаф Шольц Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мирное соглашение? А как можно договориться с людьми, которые говорят одно, а делают другое?» — спрашивает Алиса.

«У Шольца с Зеленским одна голова на двоих, то он не согласен на условия мира, то теперь санкции собрался снять. Так мы и поверили. Снимут они», — соглашается Вера Архипова.

«А с какого перепугу эта ливерная колбаса думает, что санкции досаждают РОССИИ больше, чем гейропейцам? Сами вводили, сами и снимайте. РОССИЯ к ним привыкла и они ей на руку. Под эти санкции РОССИЯ модернизирует и адаптирует свою экономику и промышленность, чтобы вообще никак не зависеть от Запада, да и вообще от кого бы то ни было», — поделился мнением Виктор Иванов.

«Отмена санкций нужна теперь им, а не нам. Уж точно не простому российскому народу. Рубль окреп, как никогда. Своё нужно покупать, а чего ещё нет — развивать. Даже на бытовом уровне. Тех кто не ушёл, выгнать», — предлагает Дмитрий Прохоров.

«Санкции не снимать! Развивать внутренний потенциал!» — призывает Татьяна Вишневская.

«Этому дебилу надо не Путину звонить, а убеждать клоуна сдаться», — эмоционально высказался Никита.

«Они уже не знают, какие санкции придумать, чтобы так «сильно» ударить по России и ее экономике. За всё время нахождения под санкциями что-то изменилось в корне? Нет ведь. Благодаря санкциям отечественное производство на рынке спокойно замещает импорт. Рубль укрепляется на фондовой бирже», — поделилась доводом Марина Власова.

«Совсем тяжко, видать, этому Шольцу. Чуть ли не каждый день говорит о снятии санкций. Это ещё цветочки, ягодки ближе к зиме будут», — считает Юрий Янковский.

«Значит так, мною неуважаемый г-н Шольц, где Вы, а где Украина. Вы как канцлер Германии уже внесли свой приемлемый вклад в урегулирование конфликта, причём дважды. В результате — в первом случае (Минске соглашения) полный провал, во втором случае полный финиш, причём Ваш конкретно как канцлера.

Вы показали свои полную несостоятельность и несоответствие занимаемой должности. Вместо того, чтобы работать над процветанием Германии и улучшением благосостояния своего народа, при поддержке такой великой державы как Россия, Вы благополучно пустили под откос то, что годами нарабатывала мною уважаемая г-жа Меркель.

Вы упустили свой шанс. И сейчас Ваши заявления смотрятся фальшиво, и мало кого интересуют. Особенно после публичного оскорбления Вас как канцлера и президента Германии г-на Штайнмайера со стороны украинских придворный шутов. Нет, дело не в том, что сказали или сделали эти олухи, дело в Вашей реакции на оскорбления…» — такую отповедь Шольцу написала Валентина Галактионова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц в интервью t-online отметил, что санкции против России могут быть отменены только в том случае, если она заключит соглашение с Украиной. По его словам, это «единственная правдоподобная возможность».

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