Донецк, , 12:35 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:10 — н.п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм;️ 12:20 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Ренспублике, выпустив три ракеты из БМ-21 «Град».

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