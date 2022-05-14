Донецк, 14 мая, 2022, 12:35 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Об этом 14 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

7th Army Training Command ВСУ

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:10 — н. п. Пески — г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм; ️ 12:20 — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские боевики обстреляли Ясиноватую в Донецкой Народной Республике, выпустив три ракеты из БМ-21 «Град».