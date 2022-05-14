Москва, , 12:35 — REGNUM Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» не допустит полётов российских космонавтов на американских корабля Starliner, так как не может рисковать их жизнями. Об этом рассказал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24».

Корабль CST-100 Starliner Mediaarchive.ksc.nasa.gov

Рогозин сообщил о приостановке программы перекрёстных полётов России и США, предусматривающей обмен посадочными местами на российских и американских космических кораблях. Он добавил, что даже при урегулировании этого вопроса российские космонавты не полетят на корабле Starliner.

«Он аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», — подчеркнул Рогозин.

Американское аэрокосмическое агентство NASA свернуло программу «Спейс шаттл» в 2011 году. После этого доставка американских космонавтов на МКС осуществлялась российскими кораблями.

В это время в США по контракту NASA компании SpaceX и Boeing вели разработки пилотируемых кораблей для полётов к МКС. Корабль SpaceX Crew Dragon успешно прошёл испытания, после чего начались регулярные полёты на орбитальную станцию.

Испытательный полёт корабля Boeing Starliner состоялся в 2019 году. Тогда корабль не смог достичь МКС из-за сбоя в работе бортового оборудования. Повторный испытательный полёт этого корабля без экипажа на борту планировался на 2020 год. Руководство NASA и Boeing неоднократно переносило эту миссию из-за технических проблем.

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