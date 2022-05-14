Москва, , 12:33 — REGNUM Региональные управления ГИБДД сообщили о рейдовых мероприятиях 14−15 мая. Дорожные полицейские усилят контроль на дорогах в поисках нетрезвых водителей.

Экипаж ГИБДД Gibdd.ru

ГИБДД объявила, что 14 и 15 мая массовые проверки пройдут на территории Тверской области, Ивановского региона, Самарской области, Якутии, Кабардино-Балкарии.

«В выходные дни плотность нарядов ДПС будет максимально увеличена. В рейдах примут участие руководители территориальных отделов ГИБДД, а также личный состав», — отмечается в сообщении.